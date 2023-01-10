У Маріуполі понад 30 тисяч росіян: окупанти готують оборонні лінії

В тимчасово окупованому Маріуполі наразі перебуває понад 30 тисяч росіян. Загарбники готують біля міста оборонні лінії.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Також він зазначив, що місто наповнено не лише будівельниками з Росії, а й кадирівцями та бурятами, інформує 24 Канал.

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Російські загарбники готують оборонні лінії в Маріуполі

Вадим Бойченко зазначив, що в Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян. У сторону Донецька та Запоріжжя йдуть величезні ворожі колони, наповнені зброєю та мобіками.

Наразі відомо про три величезні смуги оборони, які окупанти зводять за трьома напрямками. Зокрема, Запорізькому, Донецькому і Мелітопольському. Загарбники риють рови, встановлюють так звані "зуби дракони". За ними зводять нові будівлі.

Під виглядом "відновлення", вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди,

– підкреслив мер Маріуполя.

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