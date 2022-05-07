У Маріуполі окупанти кличуть газовиків на роботу, хоч відновити газ неможливо

Відновити газопостачання у блокадному Маріуполі неможливо. Попри це росіяни кличуть на роботу газовиків.

Російських окупантів не цікавлять реалії

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав оголошення про роботу "новиною гротеску". Він наголосив, що росіян абсолютно не цікавлять реалії.

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Чиновник опублікував оголошення, яке в місті поширили ворожі війська.

Без коментарів. Довідково – газопостачання в місті Маріуполі немає і його відновлення технічно неможливо,

– повідомив Андрющенко.

Деталі оголошення загарбників

В оголошенні росіяни звертаються до працівників "Маріупольгазу", "Маргазу", та "Азовгазу". Їх "запрошують" на розмову з керівництвом "Донбасгазу". Окупанти наголосили, щоб маріупольці мали при собі документи.



Оголошення, яке розповсюджують російські окупанти / Фото Петра Андрющенка

Останні новини з Маріуполя

9 травня армія ворога планує провести в Маріуполі "переможний парад", який росіянам покажуть пропагандисти. Для охорони цього шабашу окупанти зняли своїх офіцерів з бойових позицій у Маріуполі. Військові будуть охороняти колаборантів та пропагандистів. До речі, самі бійці від такої ідеї не в захваті і вважають це приниженням.

Вже декілька днів ворог розбирає завали на Драмтеатрі, на який раніше скинули авіабомбу. Так росіяни хочуть приховати сліди своїх злочинів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори про мир з Росією можуть припинити. Це трапиться у тому разі, якщо окупанти вб'ють цивільних та військових на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

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