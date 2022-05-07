У Маріуполі окупанти кличуть газовиків на роботу, хоч відновити газ неможливо

7 травня 2022 , 16:38
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Джерело:

телеграм-канал "Андрющенко Time"

Відновити газопостачання у блокадному Маріуполі неможливо. Попри це росіяни кличуть на роботу газовиків.

Російських окупантів не цікавлять реалії

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав оголошення про роботу "новиною гротеску". Він наголосив, що росіян абсолютно не цікавлять реалії.

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Чиновник опублікував оголошення, яке в місті поширили ворожі війська. 

Без коментарів. Довідково – газопостачання в місті Маріуполі немає і його відновлення технічно неможливо,
– повідомив Андрющенко.

Деталі оголошення загарбників

В оголошенні росіяни звертаються до працівників "Маріупольгазу", "Маргазу", та "Азовгазу". Їх "запрошують" на розмову з керівництвом "Донбасгазу". Окупанти наголосили, щоб маріупольці мали при собі документи.


Оголошення, яке розповсюджують російські окупанти / Фото Петра Андрющенка

Останні новини з Маріуполя

Зверніть увагу! На "Азовсталі" перебувають сотні поранених українських військових. Багато з них помирають у страшних муках, адже не мають ніяких ліків. Усім бійцям потрібна термінова евакуація та кваліфікована медична допомога. ООН наразі допомагає лише у вивезенні цивільних з меткомбінату, однак наші захисники більше не можуть чекати. 

В Україні створили петицію адресовану ООН та генсеку Антоніу Гутеррешу з вимогою вивезти з "Азовсталі" усіх. Підписати її потрібно – за посиланням.

До теми дивіться відео: росіяни обстріляли евакуаційне авто біля "Азовсталі"

 

Автор: Софія Мінджоса