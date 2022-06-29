Вербування і збір даних: як окупанти тиснуть на жителів Маріуполя

Російські загарбники продовжують знущатись з мешканців Маріуполя. Вони не лише збирають особисті дані, а й намагаються вербувати евакуйованих цивільних.

Про це свідчать дані, якими поділились у Головному управлінні розвідки. Там підкреслюють, що окупанти знайшли спосіб збирати інформацію у маріупольців, які не покинули місто.

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Окупанти збирають інформацію та вербують населення

Задля збору інформації російські військові вирішили не винаходити велосипед. Вони почали прийом заявок від мешканців, чиє майно зазнало руйнувань внаслідок війни.

І навіть тут ворог не втрачає свого цинізму. Мешканці Маріуполя повинні подавати заявки на відшкодування понищеного майна. Якщо ж воно не підлягає відбудові, то в заяві є обов'язкова графа. У ній окупанти змушують заповнювати, що винуватцями цього є ЗСУ, які обстрілювали Маріуполь.

Крім того, загарбники вимагають від заявників вказати усіх, хто є власником помешкання. Ба більше, необхідно згадати й тих, хто просто зареєстрований там. Але і це ще не все. Ворог ще й вимагає інформації про місцеперебування усіх.

Рідних евакуйованих викликають на допит

Подання інформації щодо рідних, котрі проживали у помешканні, – привід викликати на допит. Туди потрапляють ті, чиї родичі виїхали з Маріуполя на підконтрольну Україні територію або ж кудись за кордон, крім Росії та Білорусі. Ворог починає тиснути на тих, хто залишився. Ба більше, він прагне, щоб рідні, які покинули місто, співпрацювали з окупантами.

Відбудовувати Маріуполь ворог не поспішає

У ГУР наголошують, що у Маріуполі не почали відбудовувати зруйноване окупантами житло. Також упродовж цього часу не зафіксували жодних компенсацій грошей за помешкання, які неможливо відновити.

Тим часом загарбники продовжують зносити зруйновані ними ж споруди. Їхні ж мешканці натомість не отримують альтернативного помешкання. Іншим загарбники пропонують вселитись в оселі тих, хто покинув місто від початку повномасштабного вторгнення.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті продовжують знаходити загиблих. Лише на днях понад сотню вбитих від рук окупантів вдалось виявити. Але їхні тіла, на жаль, досі залишаються під завалами.

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