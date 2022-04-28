У Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку: обшукують та затримують людей
Російські військові поновили активність в районі парку "Веселка" у заблокованому Маріуполі. Зокрема, вони обшукують та затримують цивільних людей.
Маріупольська міська рада просить місцевих жителів бути обережними.
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За їх даними, людей затримують та обшукують в районі парку "Веселка".
У міськраді додали, що зараз ворог інтенсивно переміщує військову техніку, тож варто очікувати провокації перед підготовкою чергового штурму "Азовсталі".
До слова, в Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів, зокрема застосували бомби, артилерію, ракети. Також стало відомо, що Росія витратила 1,1 мільярда доларів на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі.
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