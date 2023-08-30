Чекають з усіх боків: як окупанти в Маріуполі готуються до протистояння із ЗСУ

У Донецькій області російські військові відчутно активізувалися та почали посилювати свої позиції, окопуватися та випалювати ліси. Противник розуміє, що лінія фронту може опинитися біля Маріуполя.

Найбільше живої сили та техніки ворог зосередив на двох напрямках, про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що окупанти регулярно тренуються на укріплених позиціях.

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Росіяни готують нову лінію оборони

По-перше, окупанти понад тиждень будують укріплення у Нікольському за 15 – 18 кілометрів від Маріуполя у бік населених пунктів Пологи та Кінські Роздори Запорізької області. Росіяни окопуються та намагаються встигнути до наступу Сил оборони України.

По-друге, противник готує нову лінію оборони впритул до Маріуполя, а саме у 23 мікрорайоні з боку Нікольського. Росіяни почали випалювати лісосмуги та поля, також готуються окопуватися з цього боку.

Росіяни реально оцінюють ризик того, що фронт може опинитися досить близько до Маріуполя,

– зауважив радник мера Маріуполя.

Певні корпуси російських військових, які перебувають в Маріуполі постійно тренуються у збудованих укріпленнях. Андрющенко вважає, що саме вони оборонятимуть місто під час наступу України. Також лінії оборони росіян розташовані по дорозі між Волновахою та Маріуполем, які схожі на "потьомкінські села".

На яких напрямках перебуває більше окупантів

Росіяни розосереджують військовий склад та техніку по всій території Донецької області. Наразі заводять техніку та підрозділи на доукомплектування у Мангушський район. Зокрема, Андрющенко розповідає, що у регіоні вперше побачили САУ (Самохідна артилерійська установка).

Петро Андрющенко про ситуацію у Маріуполі та околицях: дивіться відео

У пріоритеті в окупантів залишається Бердянський напрямок. Бердянськ зручний росіянам як логістичний хаб, адже розташований за 90 кілометрів до фронту від Маріуполя. Крім цього, із міста легко дістатися до Пологів, Токмака, Мелітополя та Оріхова.

Тому здебільшого тягнуть (військо – 24 Канал) саме туди. Частково доукомплектовують розвідку в містах Пологи та Вугледар. Проте основний рух через Маріуполь та Бердянський напрямок,

– розповів Андрющенко.

Як зимуватиме Маріуполь

За словами радника міського голови Маріуполя, цьогорічна зима буде гіршою, ніж попередня. Мовиться саме про підготовку міста, а не про погодні умови. Окупанти намагатимуться провести опалення у місто. Минулого року забезпечували жителів мобільними котельнями, але згодом вони зникли.

Найбільше на ситуацію впливає перенавантаження інфраструктури. Позаяк минулої зими у Маріуполі мешкало близько 120 тисяч українців, а разом з російськими військовими – понад 160 тисяч осіб.

Наразі у Маріуполі перебувають 90 тисяч українців та 50 тисяч цивільних росіян, а разом з російськими військовими цифра скоро сягне за 160 тисяч. Росіяни селяться у місті, але інфраструктура не покращується.

Ситуація у Маріуполі