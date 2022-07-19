Окупанти у Маріуполі видали "указ", яким позбавили житла всіх українців

росіяни не припиняють чинити злочини проти маріупольців. Цього разу вони вирішили відкрито позбавити їх житла.

російські окупанти продовжують впроваджувати свої правила в окупованому Маріуполі. Ворог продовжує діяти методами злочинної радянської влади та чинити геноцид українців.

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Окупанти забирають житло в українців

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупаційна "влада" вирішила заборонити право власності на нерухомість усім українцям, які не пройшли "реєстрацію". Фактично, самопроголошені самозванці вирішили провести "націоналізацію" всього приватного майна та забрати його в тих, хто чинить їм опір.

Інформація про можливість подібних дій російських окупантів з'являлася й раніше, але тоді росіяни брехали та запевняли, що це "фейк" і нічого такого вони робити не будуть.

Буде розселення по ордерах. Попереджаємо маріупольців, які будуть вселятись у квартири. Це рішення не варто паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Тому, якщо вже вселились – подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом, – наголосив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти не припиняють "фільтрації" та цілодобової пропаганди.

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