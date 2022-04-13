У Маріуполі окупанти зруйнували унікальну пам'ятку архітектури – будинок Гампера
13 квітня 2022 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:0629.com.ua
Російські окупанти, які зрівнюють із землею блокадний Маріуполь, зруйнували унікальну пам'ятку архітектури в місті. Йдеться про Будинок лікаря Гампера.
Війська РФ бомбами та ракетами зруйнували будівлю
Російські варвари знищили одну з туристичних візитівок Маріуполя. Місцевим журналістам вдалося отримати свіжі фотографії пам'ятки архітектури.
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Війська РФ бомбами та ракетами зруйнували будівлю, пробивши стіни.
- Зауважимо, що будинок побудований у XIX сторіччі у готичному стилі.
- Першим відомим власником будівлі із середини XIX століття вважається судово-медичний експерт Фрідріх Вільгельмович Гампер.
Будинок Гампера / Фото Євгена Сокирко
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