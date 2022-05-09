У Маріуполі на "парад побєдобєсія" вийшли тільки завезені єдинороси та колаборанти

Російські окупанти все ж таки намагалися провести "парад побєдобєсія" у Маріуполі. Однак їхня жалюгідна спроба провалилася.

Загарбники зігнали завезених "волонтерів єдиноросів" і колаборантів, але не змогли створити видимість масовості. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у соцмережах.

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Апофеоз рвотного рефлексу. Як не огидно – варто звернути увагу на "толпу народу". Майже нікого. Російські бомби дуже показово пояснили, наскільки все однозначно,

– зазначив посадовець.

"У підсумку побєдобєсія можно ще раз сказати – х*й їм, а не Маріуполь", – додав Петро Андрющенко.

Місцевих на "параді" не було

Радник мера Маріуполя також розповів, що до міста 9 травня привезли вічний вогонь з Москви. От тільки маріупольців на "параді" не було – не вдалося рашистам "зазомбувати" українців.

Тому, що Маріуполь – це Україна, а не московія!

– підкреслив Петро Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі: що відомо

Маріуполь майже повністю опинився під окупацією російських військових.

Єдине місце, яке їм не вдалося захопити – "Азовсталь". Там протягом двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники.

На початку травня мирних мешканців вдалося вивезти з території заводу.

Росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів, використовуючи крематорії.

Частину загиблих маріупольців поховали у великій братській могли в селищі Мангуш, що на захід від міста. Скільки там людей – поки невідомо. Людмила Денісова заявила, що кількість жертв російської агресії може бути значно більшою, аніж 20 тисяч.

Зі слів омбудсменки, проблема полягає і в тому, що чимало людей окупанти вивозять до Росії. Частину з них відправляють у далекі та депресивні регіони. За попередніми даними, таких українців є понад один мільйон, з них 200 тисяч – діти.

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