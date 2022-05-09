У Маріуполі на "парад побєдобєсія" вийшли тільки завезені єдинороси та колаборанти
Джерело:Петро Андрющенко у телеграмі
Російські окупанти все ж таки намагалися провести "парад побєдобєсія" у Маріуполі. Однак їхня жалюгідна спроба провалилася.
Загарбники зігнали завезених "волонтерів єдиноросів" і колаборантів, але не змогли створити видимість масовості. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у соцмережах.
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Апофеоз рвотного рефлексу. Як не огидно – варто звернути увагу на "толпу народу". Майже нікого. Російські бомби дуже показово пояснили, наскільки все однозначно,
– зазначив посадовець.
"У підсумку побєдобєсія можно ще раз сказати – х*й їм, а не Маріуполь", – додав Петро Андрющенко.
Місцевих на "параді" не було
Радник мера Маріуполя також розповів, що до міста 9 травня привезли вічний вогонь з Москви. От тільки маріупольців на "параді" не було – не вдалося рашистам "зазомбувати" українців.
Тому, що Маріуполь – це Україна, а не московія!
– підкреслив Петро Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі: що відомо
- Маріуполь майже повністю опинився під окупацією російських військових.
- Єдине місце, яке їм не вдалося захопити – "Азовсталь". Там протягом двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники.
- На початку травня мирних мешканців вдалося вивезти з території заводу.
- Росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів, використовуючи крематорії.
- Частину загиблих маріупольців поховали у великій братській могли в селищі Мангуш, що на захід від міста. Скільки там людей – поки невідомо. Людмила Денісова заявила, що кількість жертв російської агресії може бути значно більшою, аніж 20 тисяч.
- Зі слів омбудсменки, проблема полягає і в тому, що чимало людей окупанти вивозять до Росії. Частину з них відправляють у далекі та депресивні регіони. За попередніми даними, таких українців є понад один мільйон, з них 200 тисяч – діти.
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