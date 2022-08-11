У Маріуполі партизани спалили склад росіян із награбованим майном
Джерело:Media Centre Ukraine
награбоване майно маріупольців окупанти зберігали на складі. Проте партизани, які залишилися в окупованому місті, не дали вивезти вкрадене.
Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він зазначив, що росіяни грабували домівки людей.
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"У Маріуполі також присутній партизанський рух. Маємо підтверджену інформацію, що маріупольський супротив підпалив склад окупантів, на якому ті збирали награбовані у місті речі – переважно обкрадаючи людські квартири. Наші партизани підпалили цей склад, щоб ніяке майно не дісталося росіянам", – сказав Бойченко.
Не всі підтримують окупантів
За словами мера, у Маріуполі та інших містах Донеччини, люди поширюють синьо-жовту символіку. Бойченко зазначив, що не всі, хто залишився в окупації, підтримують росію.
Лише 6% містян поїхало до росії, лише 6%,
– сказав Бойченко.
Вибухи у місті
Поблизу екоринку у Маріуполі 10 серпня лунали вибухи. У Маріупольській міській раді вважають, що це справа рук сил спротиву.
Що робить росія у Маріуполі
окупанти намагаються змусити українців воювати у росармії. Мобілізацію проводять приховану й надсилають SMS. Радник голови міста Петро Андрющенко просить чоловіків шукати способи втечі з міста.
"Джерела з оточення гауляйтера іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації – одна з умов його виживання. Буквально. Маріупольські чоловіки. Евакуюйтесь поки є можливість. Не перетворюйте себе на гарматне м'ясо", – заявив Андрющенко.
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