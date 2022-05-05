У Маріуполі перебуває до 2 000 російських військових, – CNN

Близько 2000 російських окупантів, або еквівалент двох батальйонних тактичних груп (БТГ), залишаються в Маріуполі. Інших загарбників перекинули для виконання інших завдань.

Росіяни виявили більшість військ з Маріуполя

Про це повідомляє видання з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США на умовах анонімності. За його словами, раніше в місті було 12 таких батальйонних тактичних груп.

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Високопосадовець Тепер 10 з них, які були у місті, тепер намагаються рухатися на північ, щоб створити кращі оборонні позиції, або переозброїтися та змінити позицію на південь від міста Велика Новосілка.

За словами чиновника з Пентагону, до складу російських окупантів, які залишаються в місті можуть входити деякі неросійські бойовики, зокрема чеченці. Він додав, що військовий прогрес Росії в Україні залишається повільним і нерівномірним.

Окупанти не мають значних успіхів в Україні

Російські загарбники перемішують значні військові сили на південь, але вони стикаються з великим опором у цих районах і "застопорилися з точки зору загальної динаміки".

На півдні вони насправді не просуваються,

– сказав чиновник про стан битви росіян у Маріуполі.

Також він зазначив, що росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру на Заході України поблизу Львова, зокрема залізниці. Однак, за словами чиновника, виглядає, що росіяни не були точними у націлюванні.

Ситуація в Маріуполі

Окупанти захопили майже усе місто. Українські військові, зокрема полк Азов, контролюють підприємство "Азовсталь", яке займає велику частину Маріуполя. Вони героїчно тримають оборону понад 2 місяці використовують укриття заводу, також там залишається багато цивільних. Серед них є багато поранених.

Нещодавно за сприяння ООН та Червоного хреста вдалося евакуювати кілька сотень цивільних з "Азовсталі"

Після цього російські військові злочинці почали з новою силою штурм підприємства. У середу, 4-го травня, у ЗМІ з'явилася інформація, що окупанти прорвалися на територію "Азовсталі". Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ, але зазначили, що ворог – не має успіху.

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