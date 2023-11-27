Негода дісталась окупованого Маріуполя: там повалені дерева, немає світла, затоплені будинки

У тимчасово окупованому Маріуполі вирує штормовий вітер. Будинки та двори, які побудовані недалеко від Азовського моря, затопила вода.

Потужний вітер розніс по всьому місту паркани, якими росіяни намагались прикрити не відремонтовані будинки та занедбані вулиці. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що людям масово вимикають світло, пише 24 Канал.

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Що відбувається у Маріуполі

Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя. Через негоду у різних районах міста масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева, профнастил, паркани, леєрні огорожі та баки для сміття,

– написав посадовець.

За його словами, двори та будинки, які неподалік Азовського моря, затопила вода. Зокрема, внаслідок негоди залило житло місцевих на вулиці Гаванній.

Також Андрющенко показав, що штормовий вітер зірвав всю бутафорію ремонтів від росіян.

"Паркани, якими сором'язливо сховано відсутність ремонтів носить по всьому місту. Правда, як вона є – без прикрас тепер скрізь", – написав Андрющенко.

Наслідки негоди в Маріуполі / Фото з телеграм-каналу Андрющенка

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