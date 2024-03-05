Погрожують позбавленням батьківських прав: як росіяни знущаються над дитячими мізками

На тимчасово окупованих територіях росіяни промивають мізки не тільки дорослим, а й активно "оброблять" молоде покоління. У школах окупанти розповідають дітям так звану "нову історію України".

Батьки, чиї діти не вірять у російську пропаганду, отримують погрози про позбавлення батьківських прав. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Навчання у російських школах у Маріуполі

У вересні 2022 року в тимчасово окупованому Маріуполі відкрилися російські школи. Попри це, велика кількість дітей продовжувала навчатися дистанційно в українських школах.

Російські загарбники провели моніторинг, після якого наказали батькам в обов'язковому порядку зареєструвати дітей й відвідувати тільки російські школи. Інакше пригрозили, що позбавлять батьківських прав.

Це був перший крок. Після цього, всі були змушені віддати дітей у російські школи,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Згодом у школах, які відкривали росіяни на окупованих територіях, з'явився предмет під назвою "разговори о важном". На цих так званих уроках дітей почали навчати "нової історії України", яку Владімір Путін розповідав в інтерв'ю Такеру Карлсону. До цих уроків по відеозв'язку навіть долучали вчителів із Санкт-Петербурга.

Владімір Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Під час розмови диктатор озвучив свою версію історичних подій і спробував виправдати Адольфа Гітлера в нападі на Польщу.

Вдома діти розповідали "нову історію", батьки їм казали, що це неправда. Потім вони поверталися до школи й казали вчителям, мовляв, мені батьки казали, що все не так, як ви розповідали.

Таких батьків викликали до адміністрації школи й прямо погрожували, що якщо подібний випадок повториться, то їх позбавлять батьківських прав. В умовах, у яких нині живе Маріуполь, всі розуміють, що це не пусті слова. Люди досі зникають, тому всі мовчать,

– додав Андрющенко.

У Маріуполі щонайменше 10 тисяч цивільних людей заарештовані й українська влада не знає, де вони. У такий спосіб росіяни добиваються мовчання на окупованих територіях. Той, кому накипіло так, що вже не може мовчати, забирає дитину й виїжджає з міста.

"Погрози прямі, ніхто не соромиться й не ховається за права людини чи ліберальні цінності. Це все бла-бла-бла для Росії. Там все "чітко": тобі прийшли, сказали, якщо не зрозумів, то наступного дня у двері постукає ФСБ. Росіяни не жаліють ні дітей, ні дорослих", – мовив радник міського голови Маріуполя.

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