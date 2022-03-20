У Маріуполі прикордонники знищили ворожі маячки: орки маскують їх у цінні гаджети

20 березня 2022 , 11:10
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Джерело:

ДПСУ

Російські окупанти продовжують атакувати Маріуполь. Ворог намагається діяти хитрощами, але наші герої розгадують усі плани ворога.

Українським прикордонникам у Маріуполі вдалося виявити ворожий спосіб коригування вогню. Окупанти намагалися діяти дуже хитро та ховати маячки у гаджети. 

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Маячки у гаджетах 

Українські прикордонники викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків. Окупанти ховали їх у цінні гаджети, намагаючись замаскувати. 

Бійці помітили, як цивільний автомобіль зупинився біля позицій ЗСУ. З нього вийшли невідомі та залишили телефон і музичну колонку. У кожному пристрої були сигнальні передавачі – їх знищили на місці. 

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Автор: Ярослав Сиваківський