У Маріуполі продовжується режим тиші, – Андрющенко

Порятунок людей у Маріуполі постійно був і залишається одним з головних пріоритетів для України. Для цього українська влада вела тривалі переговори.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що в місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня.

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Вчора зранку ще були обстріли та спроби штурму. Потім, наскільки я розумію, був оголошений режим тиші. Поки він не порушується жодною стороною,

– сказав він.

Андрющенко поки, як і всі інші, не може коментувати ситуацію та розповідати деталі.

Тонка струна переговорів з росіянами

Радник мера зазначив, що операція з порятунку захисників Маріуполя ще не закінчилася.

"На сьогодні ми нічого не коментуємо, доки все не закінчиться… Повірте, всі перемовини з російською стороною як тонка струна, яка через необережне слово може порватися в будь-який момент, – пояснив Петро Андрющенко.

Зверніть увагу! Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила 17 травня, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. Щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть до України.

Що відомо про операцію з порятунку оборонців Маріуполя

Про те, що операція таки почалась повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський. З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі 16 травня вивезли частину українських захисників. Вони 82 дні боролись там, відтягуючи на себе великі сили противника. Завдяки таким героїчним діям росіяни не змогли кинути свою армію на інші напрямки. Це врятувало Україну.

Також у Генеральному штабі Збройних Сил України заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, яке йому поставило командування. Тому тепер їм віддали наказ зберегти життя військовослужбовців.

Варіантів деблокади Маріуполя військовими способами не існувало. Тому операція з порятунку військових стала продовженням евакуації з "Азовсталі" цивільних. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр все ж заявляла, що робота над деблокадою Маріуполя триває. Наші воїни планують операції з деблокади міста, але говорити про це публічно й розповідати деталі небезпечно.

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