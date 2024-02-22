Серія вибухів прогриміла у Маріуполі
Вдень 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Наразі спостерігається робота ворожої ППО.
У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві чули кілька гучних вибухів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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У Маріуполі пролунали вибухи
Станом на 14:22 радник мера Маріуполя повідомив про серію потужних вибухів у регіоні. Мовиться, що це було десь на північному заході від міста.
Крім того, фіксується робота протиповітряної оборони ворога. Повідомляється про пуск щонайменше трьох ракет.
Серія вибухів, десь на північному заході від міста. В Кальміуському районі фіксуємо роботу ворожої ППО, пуск мінімум трьох ракет,
– мовиться у повідомленні Андрющенка.
Зокрема, він розповів, що водночас було зафіксовано гвинтокрили, які рухалися в бік Волновахи.
Водночас в окупованому Бердянську пролунав вибух: що відомо
- У Бердянську вранці 22 лютого пролунав потужний вибух. Втім жителі Бердянську зазначили, що гучно вранці у місті було внаслідок вибуху автівки. За словами очевидців, машина перебувала в районі стоянки біля торговельного центру "Амстор" на проспекті Східний.
- Ці слова підтвердила у своєму телеграм-каналі голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна. Вона зазначила, що вибух пролунав близько 6:50 і окупанти після цього перекрили ділянку дороги. Галіціна також розповіла, що причина вибуху, а також чия це була автівка станом на зараз невідомо.
- Зрештою у бердянських телеграм-каналах зауважили, що росіяни між собою говорили, що нібито вибухівку "скинули з коптера на заправку БРСМ біля "Амстора".
- Водночас за словами очевидців, окупанти дуже зляться через атаку на Бердянськ. Зокрема, росіяни ниють, що це їм "вітання з 23 лютого передали", і обурюються, "як так можна, бо вони ж у тилу".
- Згодом місцевий телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні" за декілька годин після вибуху показав фото з місця події. Вибухнув сірий джип. Виявилось, що версії окупантів неправдиві. Як з'ясувалося, вибух був справою рук спротиву.
- Там також показали кадри автівки, яку пошкодив вибух. На жаль, станом на 13:40 22 лютого не пишуть, кому могла належати машина. Однак ціллю був великий сірий джип.
- Попередньо, вибухівка була або закладена поряд, або, як стверджують ворожі військові, скинута з коптера, який могли запустити з пустиря поблизу.