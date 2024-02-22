Серія вибухів прогриміла у Маріуполі

Вдень 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Наразі спостерігається робота ворожої ППО.

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві чули кілька гучних вибухів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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У Маріуполі пролунали вибухи

Станом на 14:22 радник мера Маріуполя повідомив про серію потужних вибухів у регіоні. Мовиться, що це було десь на північному заході від міста.

Крім того, фіксується робота протиповітряної оборони ворога. Повідомляється про пуск щонайменше трьох ракет.

Серія вибухів, десь на північному заході від міста. В Кальміуському районі фіксуємо роботу ворожої ППО, пуск мінімум трьох ракет,

– мовиться у повідомленні Андрющенка.

Зокрема, він розповів, що водночас було зафіксовано гвинтокрили, які рухалися в бік Волновахи.

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