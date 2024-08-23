На території тимчасово окупованої Донецької області гучно. Так, 23 серпня у Маріуполі прогриміли вибухи.

Про це повідомили у місцевій міській раді. Там розповіли деталі щодо ситуації.

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Вибухи в Маріуполі

В п'ятницю, 23 серпня, в Маріуполі неспокійно. Там в обід прогримів вибух.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді о 13:12. Там розповіли деталі вибуху. Власне, в міській раді Маріуполя лише ствердили, що в місті "гучно". Також зазначили, що ворожі пабліки загарбників заявили про роботу систем протиповітряної оборони.

Окупаційні пабліки пишуть, що працює ППО,

– ідеться в повідомленні.

У місцевій раді також опублікували світлину з наслідком вибуху. Зокрема, видно, як вверх в небо підіймають клуби чорного диму.

Наразі більше інформації місцева влада не повідомляла.



Вибух у Маріуполі 23 серпня / Фото Маріупольської міської ради