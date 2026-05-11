Організованого "побєдобєсія" не вийшло: Андрющенко про "святкування" 9 травня у Маріуполі

На окупованих Росією українських територіях відбулися заходи, присвячені 9 травня. В Маріуполі також проросійські сили намагалися провести відповідні урочистості, однак підтримки у місцевого населення вони не знайшли.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши, як маріупольці відреагували на акції, влаштовані у місті 9 травня. Також на Красній площі у Москві відбувся парад без участі військової техніки і тривав він усього 45 хвилин.

Як пройшов автопробіг 9 травня у Маріуполі?

Андрющенко розповів, що в Маріуполі збирались проводити автопробіг до святкування 9 травня. Його організаторами стали дві групи: з одного боку – військові, казаки, а з іншого – проросійськи налаштовані маріупольці.

"Однак їм не дали його влаштувати. Вони з'їхалися, а влада офіційно сказала: "Не можна, бо хоч і перемир'я, але масово збиратися заборонено". І вони роз'їхались по три-п'ять машин і каталися по місту прапорами. Але назвати це організованим "побєдобєсієм" не можна", – зазначив керівник Центру вивчення окупації.

До слова. Як повідомила розвідка, росіяни планують на окупованих територіях півдня України провести заходи "розграбунку та деіндустріалізації", як і на Донбасі. А саме окупанти хочуть збільшити обсяг видобутку корисних копалин – титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту – на 18 родовищах. Цьогорічний врожай зерна на окупованих територіях також планують вивезти. Водночас Україна, за словами Володимира Зеленського, протидіятиме цьому мародерству.

Також окремі люди, що мають проросійські погляди, влаштували у місті покладання квітів, повиставляли, за його словами, фотографії загиблих окупантів перед спаленим виконкомом. Це відбувається кожного року, тому що у Маріуполі залишається приблизно 10% проросійськи налаштованих місцевих жителів.

"Загалом у цих "урочистостях" брали участь кілька тисяч людей, але для створення картинки, щоб продемонструвати підтримку населення, цього вистачило", – пояснив Петро Андрющенко.

Варто знати. Експрезидент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко вважає, що парад, що відбувся у Москві 9 травня, може стати одним з останніх "парадів перемоги". На його думку, якщо війна рухатиметься такими ж темпами, наступного року маршувати по Красній площі вже буде нікому. Також Осиченко звернув увагу, що на окупованих територіях заборонили автопробіги, тому що, на його думку, зараз зайва увага до "перемоги" є небезпечною.

З іншого боку, як зауважив він, всі маріупольці бачили кадри з міста. У Маріуполі є точки, де традиційно збиралися люди за покликом серця. Але там 9 травня було пусто.

Чим запам'ятався парад 9 травня у Москві?

Політолог Олексій Курпас зауважив, що через дії СБУ, яка напередодні параду 9 травня запустила дрон майже у центр Москви, росіянам довелося скоротити парад. На його думку, нинішня "нервозність Москви" була наслідком тривалої і системної кампанії СБУ з виснаження противника.

Також військовий оглядач Денис Попович наголосив, що парад 9 травня в Москві пройшов за сценарієм, якого не очікувала Москва. Росіянам довелося скоротити захід через можливу атаку українськими дронами, а також стерпіти указ Зеленського, який дозволив проведення параду у Москві. Тому Попович не виключив, що після закінчення перемир'я (воно триватиме з 9 по 11 травня), Росія може здійснити великий обстріл України.