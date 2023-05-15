Росіяни готуються битись за Маріуполь, – Андрющенко звернувся до місцевих мешканців

Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники готуються до оборони в Маріуполі. Адже окупанти будують укріплення.

Радника міського голови міста пояснив, що не варто недооцінювати складність роботи для наших Збройних Сил Україні, яка їх чекає попереду. Посадовець також звернувся до місцевих мешканців з закликом.

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Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі

Так виглядають укріплення, що росіяни будують в Маріуполі біля мостів. Можете самі побачити – рови, бетонні бункери з вогневими точками. Все замасковано. Без знання, що воно там є – побачити складно,

– розповів Андрющенко.

За його словами, всі укріплення побудовано за останні місяці. Їх вороги звели:

біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус;

по всій їхній довжині в Маріуполі та селищах на околицях.

"Росіяни готуються. Готуються битись за Маріуполь. Тому не варто недооцінювати складність роботи для наших ЗСУ, яка попереду", – пояснив радник мера.

Окупанти готуються битись за Маріуполь / Фото Петра Андрющенка

Він також уточнив, що найгірше для Маріуполя те, що це доб'є місто. Адже російські загарбники, чи то обороняються, чи то наступають – все перетворюють на попіл.

Найгірше для маріупольців – їх знов будуть тримати заручниками та живим щитом окупанти. Що робити? Виїжджати, поки можна,

– закликав радник міського голови.

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