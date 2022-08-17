У Маріуполі росіяни розсилають місцевим повідомлення: заманюють на війну "захмарними" зарплатами

російські окупанти на території тимчасово окупованого Маріуполя намагаються "агітувати" людей воювати за росію. "Мотивувати" вони намагаються рублями.

Відповідну інформацію 24 каналу повідомили джерела у розвідці. Відомо, що вони відправляють людям повідомлення на телефон.

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У Маріуполі українців "агітують" воювати за росію

У Маріуполі росіяни кожного дня розкидають на мобільні місцевих чоловіків смс із запрошенням проходити військову службу. Обіцяють 200 – 300 тисяч рублів зарплати на місяць,

– повідомило джерело у розвідці.

Також там пригадали людям, які наслідки приходу росії в місто:

все розбили, позбавили людей всього, що вони мали;

тисячі ось таких мобілізованих українців загинули;

"тепер такими ж контрактниками хочуть зробити людей, яким просто нема як заробляти на їжу".

Коротко про останні новини з Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що порахувати загиблих у місті українців зможуть тільки після деокупації території. Проте обережно додав, що Маріуполь точно перевищив кількість жертв у Хіросімі та Нагасакі. Мовиться про понад 50 тисяч жертв.

Також Петро Андрющенко розповів, що зафіксували перший факт зворотної депортації. А саме – 60 людей повернулись з російського міста Псков.

Варто пригадати, що окупанти не вперше відправляють людям повідомлення з закликом воювати за них. Раніше Петро Андорющенко повідомляв, що "рекламне" повідомлення про вступ до армії окупантів отримали користувачі окупаційного мобільного зв’язку "Фенікс".

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