У Маріуполі російські військові на "Уралі" знесли автівку із сім'єю: загинула людина

Російські військові на вантажівці "Урал" знесли легкову машину мирних мешканців. У ній їхала сім'я з дитиною.

Про трагедію ввечері 11 лютого повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав жахливі кадри чергового злочину російських окупантів.

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У Маріуполі росіяни знесли авто цивільних

Петро Андрющенко написав, що страшна аварія трапилась на маріупольській вулиці Купріна. Там російський військовий "Урал" росіян зніс легкове авто.

У машині їхала сім'я – чоловік з дружиною та їхня дитина.

Водій помер на місці. Пасажирка (дружина) не постраждала, за життя дитини борються в лікарні,

– повідомив радник мера.

В Маріуполі росіяни знесли машину з цивільними: дивіться відео

Петро Андрющенко також показав кадри, які підтверджують трагічну загибель мирного мешканця.



Росіяни в Маріуполі вбили чоловіка та дуже травмували дитину

"Співчуття рідним. На жаль, росіяни продовжують безкарно вбивати маріупольців", – написав Андрющенко.

Окупанти знову вчинили аварію в Маріуполі з постраждалими

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого чоловіка.

Вже вранці 12 лютого Петро Андрющенко розповів, що вороги збили ще одну цивільну машину в тимчасово окупованому Маріуполі. Цього разу люди вижили, проте поранені.

Знов російські окупанти збили цивільне авто. Цього разу постраждала дитина,

– заявив радник міського голови.

Він зазначив, що цього разу вже немає слів, щоб прокоментувати дії ворогів, навіть нецензурних.

Росія знову шкодить цивільним на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення Росія поранила на території України щонайменше 1 218 дітей. За даними Офісу генпрокурора, зникли 2 тисячі 161 дитина, загинуло 526 дітей, ворог депортував 19 546 дітей.