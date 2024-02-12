У Маріуполі російські військові на "Уралі" знесли автівку із сім'єю: загинула людина

12 лютого 2024, 11:07
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Джерело:

Петро Андрющенко

Російські військові на вантажівці "Урал" знесли легкову машину мирних мешканців. У ній їхала сім'я з дитиною.

Про трагедію ввечері 11 лютого повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав жахливі кадри чергового злочину російських окупантів. 

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У Маріуполі росіяни знесли авто цивільних

Петро Андрющенко написав, що страшна аварія трапилась на маріупольській вулиці Купріна. Там російський військовий "Урал" росіян зніс легкове авто.

У машині їхала сім'я – чоловік з дружиною та їхня дитина. 

Водій помер на місці. Пасажирка (дружина) не постраждала, за життя дитини борються в лікарні,
– повідомив радник мера.  

В Маріуполі росіяни знесли машину з цивільними: дивіться відео

Петро Андрющенко також показав кадри, які підтверджують трагічну загибель мирного мешканця. 


Росіяни в Маріуполі вбили чоловіка та дуже травмували дитину

"Співчуття рідним. На жаль, росіяни продовжують безкарно вбивати маріупольців", – написав Андрющенко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого чоловіка.

Окупанти знову вчинили аварію в Маріуполі з постраждалими 

Вже вранці 12 лютого Петро Андрющенко розповів, що вороги збили ще одну цивільну машину в тимчасово окупованому Маріуполі. Цього разу люди вижили, проте поранені. 

Знов російські окупанти збили цивільне авто. Цього разу постраждала дитина,
– заявив радник міського голови. 

Він зазначив, що цього разу вже немає слів, щоб прокоментувати дії ворогів, навіть нецензурних.

Росія знову шкодить цивільним на окупованих територіях

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення Росія поранила на території України щонайменше 1 218 дітей. За даними Офісу генпрокурора, зникли 2 тисячі 161 дитина, загинуло 526 дітей, ворог депортував 19 546 дітей. 
Автор: Діана Квасневська