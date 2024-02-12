У Маріуполі російські військові на "Уралі" знесли автівку із сім'єю: загинула людина
Джерело:Петро Андрющенко
Російські військові на вантажівці "Урал" знесли легкову машину мирних мешканців. У ній їхала сім'я з дитиною.
Про трагедію ввечері 11 лютого повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав жахливі кадри чергового злочину російських окупантів.
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У Маріуполі росіяни знесли авто цивільних
Петро Андрющенко написав, що страшна аварія трапилась на маріупольській вулиці Купріна. Там російський військовий "Урал" росіян зніс легкове авто.
У машині їхала сім'я – чоловік з дружиною та їхня дитина.
Водій помер на місці. Пасажирка (дружина) не постраждала, за життя дитини борються в лікарні,
– повідомив радник мера.
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Петро Андрющенко також показав кадри, які підтверджують трагічну загибель мирного мешканця.
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"Співчуття рідним. На жаль, росіяни продовжують безкарно вбивати маріупольців", – написав Андрющенко.
Окупанти знову вчинили аварію в Маріуполі з постраждалими
Вже вранці 12 лютого Петро Андрющенко розповів, що вороги збили ще одну цивільну машину в тимчасово окупованому Маріуполі. Цього разу люди вижили, проте поранені.
Знов російські окупанти збили цивільне авто. Цього разу постраждала дитина,
– заявив радник міського голови.
Він зазначив, що цього разу вже немає слів, щоб прокоментувати дії ворогів, навіть нецензурних.
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