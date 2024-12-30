Окупанти влаштували облави в Маріуполі через втікачів з полігону

У Маріуполі відбулися масові обшуки, які проводили бійці Росгвардії. За попередніми даними, вони шукають військових дезертирів. Поки що невідомо, чи їх вдалося знайти.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що так звана "СЗЧ" (самовільне залишення частини) у російській армії значно вища, ніж в українській. Центру вдалося дістати списки лише частини підрозділів, але дезертирство у Росії сягає десятків тисяч росіян.

Дивіться також В Росії про таке лише мріяли: чим окупантів заманюють переїжджати до Маріуполя

Вони тепер розпорошені по території Росії.

Вони масово дезертують, і це явище стає дедалі масштабнішим. Особливо часто тікають колишні ув’язнені. Якщо вони вільні, що їм робити в такій армії,

– пояснив Петро Андрющенко.

Перед втечею вбили підлітка

Російські дезертири, які які втекли з полігону, теж зі зброєю. Нині їх підозрюють у вбивстві підлітка в Новоазовську, неподалік від того самого полігону. Наступного дня після їхньої втечі там знайшли тіло хлопця з численними ножовими пораненнями.

За попередніми даними, ці двоє втікачів відбували ув’язнення за злочини, пов’язані з насильством проти людей. Поки їх не знайшли, але пошукові заходи тривають.