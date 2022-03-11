У Маріуполі ситуація дуже складна: ворог тримає місто в заручниках, влаштувавши акт геноциду

На 16 день спротиву російській навалі, ситуація у Маріуполі продовжує ускладнюватися. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши акт геноциду.

Такі дані 11 березня оприлюднив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 канал.

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Ситуація у Маріуполі: що розповів Резніков

"Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду. Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно – росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин", – пише Резніков.

Він додає, що в окупантів немає ні гідності, ні честі, ні милосердя. На тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру.

Впевнений – доведеться згортати. Швидко. Окремий напрям нашої роботи – забезпечення армії в умовах, коли перший удар відбито, ворога стримано і війна переходить в іншу фазу,

– підсумовує Міністр оборони України.

Звернення Резнікова за 10 березня – відео 24 канал

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