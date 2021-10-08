У Маріуполі стартує масштабний форум ветеранів за участі мерів міст

У Маріуполі 8 жовтня відбудеться масштабний форум "Всеукраїнський діалог Ветерани-громада". До події долучаться як учасники бойових дій на Сході України, так і мери великих міст.

У межах майданчику учасники обговорять низку важливих й актуальних питань. Про це в ефірі 24 каналу повідомила колишня міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда.

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Треба говорити не про обіцянки, які надає держава, – Коляда

У межах події відбудеться діалог ветеранів, які приїхали з різних міст, з мерами:

Львова – Андрієм Садовим;

Маріуполя – Вадимом Бойченком;

Житомира – Сергієм Сухомлином.

За словами Коляди, слід говорити не лише про преференції і обіцянки, які надає держава. Адже це вже є пережитком радянщини. Насамперед потрібно перейти до певних програм розвитку.

Зокрема таких, які розвивають у ветеранів повернення до нормального життя, фінансову незалежність, відкриття власної справи.

Будемо відходити від питання отримання землі чи безкоштовного проїзду. А говоритимемо більше про комплексний підхід до реінтеграції у громадах, зокрема,

– пояснила ексочільниця міністерства у справах ветеранів.

Також вона розповіла, що наприкінці діалогу очікується включення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залежного. Від нього насамперед прагнуть почути меседж до ветеранської спільноти, представників місцевого самоврядування.

Зокрема про те, що від них залежить формування якісного резерву нашої армії.

"Тобто від того, наскільки ми відновимо наших ветеранів залежить як вони швидко можуть стати до строю в разі загрози або відкритої агресії", – зазначила Коляда.

У Маріуполі готуються до форуму ветеранів: дивіться відео 24 каналу