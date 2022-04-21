У Маріуполі так багато звірств росіян, що мобільні крематорії не поможуть, – Венедіктова

Героїчний захист Маріуполя українськими захисниками продовжується. Ворог не може здобути контроль над всім містом, але коїть звірства у тих районах, які йому вдалося окупувати.

Після Бучі, Бородянки та Ірпеня увесь світ дізнався про те, на що здатні російські окупанти. Для того, щоб приховати свої дикі злочини у Маріуполі, росіяни вирішили використовувати мобільні крематорії. Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону повідомила, що відповідальності вони не уникнуть у жодному разі, повідомляє 24 канал.

До теми Битва на Донбасі може вплинути і на долю Маріуполя, – військовий експерт

Росіяни не зможуть приховати свої злочини

Як розповіла генеральний прокурор, Україна за підтримки міжнародної спільноти реєструє усі злочини росіян. Окупантам не вдасться приховати своїх диких діянь, до яких би методів вони не вдавалися.

Ми знаємо, що росіяни почали використовувати мобільні крематорії. Але в Маріуполі вони скоїли так багато злочинів, що це їх не врятує. Місто 53-й у повній блокаді, і зараз нам насамперед важливо його деблокувати, – сказала Венедіктова.

Яка зараз ситуація у Маріуполі

Сьогодні, 21 квітня, з міста вдалося виїхати 4 автобусам з мирними мешканцями, хоча росіяни здійснили обстріл точки збору людей. Окупанти продовжують здійснювати обстріл та бомбардування "Азовсталі", хоча Путін наказував не штурмувати підприємство.

Є інформація про звірства окупантів – супутникові фото показують, що у селищі Мангуш вони могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців.

Дивіться також – Зеленський розповів про деблокаду Маріуполя