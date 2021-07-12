У Маріуполі тіло загиблого підлітка знайшли в зливній трубі

12 липня 2021 , 15:48

Джерело:

ДСНС

У річці Кальміус в Маріуполі 11 липня знайшли тіло померлого 16-річного юнака. Воно було у зливній металевій трубі.

Деталі трагедії у Маріуполі

Тіло юнака виявили на відстані 2 метрів від берега. На поверхню його витягли водолази.

Читайте також Не було шансів вижити: у Дніпрі помер 2-річний хлопчик, якого порізав вітчим

Водолази рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради вилучило тіло загиблого хлопця, 2005 року народження. Його передали поліцейським,
– розповіли рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Останні подібні трагедії в Україні

  • 10 липня у Петренківському озері Харкова потонув 17-річний хлопець. Відомо, що він намагався врятувати свого молодшого друга, який зіслизнув з надувного м'яча і почав тонути, однак загинув сам. Відомо, що на березі хлопці відпочивали разом з мамою загиблого.
  • 22 липня у Синельниківському районі на Дніпропетровщині потонув 10-річний хлопчик. Дитина пішла купатися в річці Гайчур, а після цього її вже ніхто не бачив. Тіло загиблого знайшли за 15 метрів від краю берега.
Зверніть увагу! За даними ДСНС, з початку літа 2021 року на водоймах України потонули 124 людини. Лише за один день 11 липня загинули 32 особи, з них 5 – діти. Трагедії трапилися у Дніпрі, Черкасах та Києві.
Автор: Софія Мінджоса