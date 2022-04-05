У Маріуполі тоне іноземне судно, яке обстріляли окупанти

В порту Маріуполя тоне обстріляне росіянами цивільне судно Azburg. Воно перебуває під прапором Домінікани, а власник – Мальта.

Росіяни влучили в судно під час чергового обстрілу Маріуполя 4 квітня. Воно було біля одного з причалів.

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Капітан подав сигнал SOS

В машинному відділенні спалахнула пожежа. Один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS".

Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені,

– мовилось у повідомленні капітана.

Екіпаж складається з 12 людей, там є жінка, пише "Думська". Azburg прибуло в порт Маріуполя 23 лютого з Болгарії.



Судно в Маріуполі / Фото Marine Traffic

Судно тоне

Через пробоїну судно почало тонути, а пожежа охоплювала все більшу площу. Морські прикордонники надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

Пожежа досі палає, судно йде під воду. Через постійні обстріли його неможливо врятувати.



Пожежа на судні / Фото Marine Traffic

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