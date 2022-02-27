У Маріуполі українські військові накрили групу російських розвідників
27 лютого 2022 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:МВС України
МВС України повідомляє, що у Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії. Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах.
Вилучено жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони-накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь.
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Що відомо
- При них були також російські паспорти та конкретне завдання – слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.
- Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися.
Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації й не ставати посібниками вбивств. В разі чого – повідомляйте військових, правоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання,
– написали в МВС України.
Вилучені в розвідки речі / Фото МВС України