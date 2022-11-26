У Маріуполі вибухнуло авто з окупантами: є ліквідовані загарбники

В окупованому Маріуполі вибухнуло авто, в якому перебували росіяни. Схоже, одного загарбника ліквідовано.

Інцидент стався 25 листопада на вулиці Громової 63 біля окупаційної "адміністрації". Там вибухнув автомобіль ВАЗ.

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В машині були окупанти

Партизани повідомили, що за кермом перебував військовий чиновник – росіянин, що прибув разом з новим гауляйтером. Ще двоє росіян, які теж були одягнені у військову форму, постраждали:

В одного з них – опіки високого ступеня. Загарбника відправили до шпиталю в Донецьку. У спротиві зауважують, що окупант міг і не вижити.

Іншого відкинуло вибуховою хвилею у бордюр. У нього перелом руки, черепно-мозкова травма. Він перебуває у Маріупольській лікарні №2.



Місце вибуху / Фото Маріупольського спротиву

Додали, що епіцентр вибуху був в центрі автомобіля. Рятувальники прибули через 10 хвилин і гасили автомобіль дарма.

Двоє окупантів постраждали / Фото Маріупольського спротиву

Маріупольський Спротив не підтвердив та не спростував свою участь в інциденті. Однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в будь-якому разі "мінус окупант" – це точно гарна новина.

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