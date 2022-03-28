У Маріуполі від рук окупантів уже загинули майже 5 тисяч людей

Маріуполь протягом тривалого часу перебуває у блокаді та під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Ворог відібрав життя приблизно у 5 тисяч маріупольців, з них 210 – діти.

Такі моторошні дані повідомили у Маріупольській міській раді. При цьому ці цифри – лише приблизні.

Раніше Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста

Місто протягом 27 днів перебуває в облозі

Маріуполь вже протягом 27 діб перебуває в облозі. Внаслідок ворожих бомбардувань у місті пошкоджено або повністю зруйновано 90% житлових будинків та інфраструктури.

Жахлива статистика руйнувань

Житлові будинки – пошкоджено 2340, з них зруйновано – 1040.

Приватний сектор: пошкоджено – 61 200, зруйновано – 27 200.

Лікарні: пошкоджено – 7, зруйновано – 3.

Поліклініки: пошкоджено – 3, зруйновано – 1.

Моторошно, але ворог не залишив цілим жодного пологового будинку. Пошкодив 7 ВНЗ, вщент зруйнував з них 3. Така ж доля у 57 шкіл, повністю з них знищені 28.

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