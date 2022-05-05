У Маріуполі ворог намагається поховати якомога більше цивільних до 9 травня

До 9 травня – важливої дати для Путіна – російські військові намагаються "зачистити" сліди своїх злочинів.

Так, вони намагаються поховати якомога більше цивільних. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах.

Увага У Маріуполі перебуває до 2 000 російських військових, – CNN

За їхніми словами, ситуація із захороненнями у Маріуполі – критична.

Потужностей підприємства ритуальних послуг "Ритуал" недостатньо, а холодильні камери переповнені.

Також окупанти планують залучити додаткові одиниці техніки для виконання робіт на Старокримському кладовищі міста Маріуполя. Зараз завозять додаткові рефрижератори й техніку.

Ситуація у Маріуполі: головне

Окупанти захопили майже все місто. Українські військові, зокрема полк "Азов", контролюють підприємство "Азовсталь", яке займає велику частину Маріуполя. Вони героїчно тримають оборону вже понад 2 місяці.

Окрім цього, на заводі залишається багато цивільних. Серед них є поранені.

Нещодавно за сприяння ООН та Червоного хреста вдалося евакуювати кілька сотень цивільних із "Азовсталі".

Після цього російські воєнні злочинці почали з новою силою штурм підприємства. У середу, 4-го травня, у ЗМІ з'явилася інформація, що окупанти прорвалися на територію "Азовсталі". Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович 5 травня повідомив, що російських окупантів більше немає на території заводу "Азовсталь". Українські військові відбили штурм ворога.

Відомо, що на території тривають бої, але де і як вони просуваються – ще встановлюють.

За даними ЗМІ, приблизно 2 000 російських окупантів, що в еквіваленті дорівнює двом батальйонним тактичним групам (БТГр), залишаються в Маріуполі. Решту загарбників перекинули для виконання інших завдань.

10 з тих БТГр, які були у місті, тепер намагаються рухатися на північ. Все для того, щоб створити кращі оборонні позиції, або переозброїтися та змінити позицію на південь від міста Велика Новосілка.

Також зверніть увагу – ранкове зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 5 травня: відео