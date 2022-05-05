У Маріуполі встановили "чорну бабку із прапором СРСР" і монтують російські дорожні знаки

Російські загарбники вже починають "облагороджувати" Маріуполь, щоб можна було знімати пропагандистські сюжети. Так, у місті з'явився моторошний пам'ятник "бабці", а також нові вказівники на дорогах.

Тактика окупантів залишається незмінною. Їм потрібно створювати яскраву телевізійну картинку для населення Росії. Тож не гребують для цього використовувати навіть найбільш безглузді методи.

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Маріуполь відвідало "вище керівництво" з Кремля

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, напередодні до міста завітав перший заступник адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко. Разом із ним до міста прибув Андрій Турчак, котрий займається кураторством інтеграції Маріуполя до Росії. Супроводжували "вище керівництво", як і має бути, псевдомер Костянтин Іващенко, а також Євген Хармишев, якого окупанти призначили секретарем громади.



До Маріуполя приїхали Сергій Кірієнко та Андрій Турчак / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Звичайно ж, візит до Маріуполя був би неповноцінним, якби щось та й не відкрили. Тож на площі Воїнів-Визволителів, яку окупанти перейменували у Ленінського комсомолу (стара назва до проведення декомунізації), встановили скульптуру, якщо це можна так назвати. Тепер там стоятиме чорна бабка з прапором СРСР.



Офіційно встановили пам'ятник чорній бабці з прапором СРСР / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Що цікаво, під час промови Турчак визнав, що війна Росії з Україною триває 8 років та вкотре анонсував проведення параду в Маріуполі на 9 травня. Більше ніхто не ховається,

– підкреслив Андрющенко.

Запустили автобус і міняють дороговкази

Страшною бабкою з прапором не обійшлося. Потрібно було ще й на честь візиту Кірієнка та Турчака запустити автобусний маршрут. Він, зазначив Петро Андрющенко, став першим. Анонсували ще один маршрут, але його запустять згодом. Причому, що на одному, що на другому курсуватиме по аж одному автобусу. Це ті, які вціліли після атак російських окупантів.



Усього у Маріуполі запустили два автобусні маршрути / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Петро Андрющенко дуже просто пояснює відповідне рішення росіян. Мовляв, є 2 автобуси у парку, то є два маршрути. Тож не дивно, що інтервал там такий, що можна було б пішки від пункту А в пункт Б перейтися.



Графік курсування автобуса у Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Радник мера Маріуполя додав, що в окупантів зараз серйозна кадрова проблема. Їм необхідні водії, а також майстри з ремонту громадського транспорту. Тож під час "фільтрації" шукатимуть, хто зможе цим зайнятися.

Таке собі "покращення" від окупантів – знищити 148 автобусів і подати два вцілілих за досягнення,

– підкреслив Андрющенко.

Але і це ще не все, адже в Маріуполі міняють дорожні знаки. Причому, нічого особливого. Окупанти просто повертають старі назви. Так, наприклад, Нікольське знову стає Володарським.



У Маріуполі окупанти міняють дорожні знаки / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Інша байка про "покращення" стосується відбудови міста. Окупанти обіцяють постачати будівельні матеріали з порту Ейськ, що у Росії. Але не врахували вони, або спеціально замовчують це, що в акваторії порту Маріуполя стоїть притоплене судно "Меотида". Відтак, зайти в порт вантажним суднам просто неможливо. Так само як і прибрати саме судно.

Тисячі чоловіків перебувають у "фільтраційних" таборах

І поки у Маріуполі відбувається шабаш, під час якого демонструють "покращення", тисячі чоловіків залишаються у "фільтраційних" таборах. У чоловіків повідбирали документи, утримують їх у жахливих умовах, а також морять голодом. Декого вивозять до Росії, а декого залишають, щоб показати під час параду 9 Травня.

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