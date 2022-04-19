У Маріуполі є лише 2 зони безпеки для окупантів, все інше – лінія фронту, – радник мера

Окупанти намагаються взяти Маріуполь під повний контроль. Але в них нічого не вдається, бо наші захисники мужньо тримають оборони. Все місто є лінією фронту, ворог має лише 2 безпечні зони.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, фактивно для окупантів є лише дві зони безпеки, там розташували гуманітарну допомогу.

Це фактично мікрорайон "Східний" і невелика зона Лівобережного району, яка до нього примикає. А з іншого боку – так званий 23-ій житловий масив в напрямку Нікольського проспекту. Це дві невеликі зони, все інше – це лінія фронту, яка змінюється протягом дня,

– заявив Андрющенко.

Радник мера додав, що росіяни постійно намагаються сказати, що вони щось контролюють, але це насправді не так. "Просто Маріуполь – це і є лінія фронту, там важко сказати, хто що контролює", – каже він.

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До слова, російські окупанти скидають на "Азовсталь" надважкі авіабомби. Хоча у підземних укриттях там перебувають не менше 1 000 цивільних, здебільшого – жінки з дітьми та літні люди. Загалом у місті скрутне становище – відсутні вода, їжа, опалення, світло.

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