У Маріуполі загинули дві дівчинки-акторки

В Маріуполі загинули дві маленьких акторки Єлизавета та Соня. Вони обидві грали Люссі у виставі місцевого театру.

Люссі з "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" за книгою" Хроніки Нарнії", повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Важливо Росіяни пробують придушити спротив захисників Маріуполя: поновили авіадари по "Азовсталі"

Який сумний символізм з огляду на те, що Хроніки Нарнії народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії,

– відзначив чиновник.

Андрющенко висловив співчуття родичам та близьким. Україна ніколи не забуде талановитих янголят, і ніколи не пробачить окупантам. За дітей помстяться.

Зауважте – Евакуація з Маріуполя в Україну: окупанти готують паралельний коридор у Росію: