У Маріуполі загинули дві дівчинки-акторки
23 квітня 2022 , 14:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Андрющенко Time"
В Маріуполі загинули дві маленьких акторки Єлизавета та Соня. Вони обидві грали Люссі у виставі місцевого театру.
Люссі з "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" за книгою" Хроніки Нарнії", повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Важливо Росіяни пробують придушити спротив захисників Маріуполя: поновили авіадари по "Азовсталі"
Який сумний символізм з огляду на те, що Хроніки Нарнії народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії,
– відзначив чиновник.
Андрющенко висловив співчуття родичам та близьким. Україна ніколи не забуде талановитих янголят, і ніколи не пробачить окупантам. За дітей помстяться.
Зауважте – Евакуація з Маріуполя в Україну: окупанти готують паралельний коридор у Росію: