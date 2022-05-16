У Маріуполі загинули ще дві дитини: загалом війна забрала життя вже 229 дітей

16 травня 2022 , 09:38
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Російські окупанти вбили ще 2 дітей у Маріуполі. Загальна кількість жертв серед неповнолітніх становить 229 осіб.

Цифри не є остаточними, оскільки триває підрахунок в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 16 травня.

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Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 421 поранено,
– мовиться в повідомленні.

Стало відомо, що 8 березня внаслідок ворожого авіаудару по Маріуполю загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріли загинув 16-річний підліток.

Кількість поранених зросла на одного. 14 травня внаслідок обстрілу ворогом села Леб'яже Чугуївського району Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: 

  • Донецькій – 140;
  • Київській – 116;
  • Харківській – 100;
  • Чернігівській – 68;
  • Херсонській – 48;
  • Луганській – 45;
  • Миколаївській – 44;
  • Запорізькій – 28;
  • Сумській – 17;
  • Києві – 16;
  • Житомирській – 15.

Через бомбардування та обстріли українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти, серед них – 144 зруйновані повністю.

Ситуація на фронті 16 травня: дані Генштабу

  • Основні зусилля російські окупанти зосередили на Донецькому напрямку. 
  • На Слобожанському напрямку російські окупанти намагаються стримати підрозділи ЗСУ та веде підготовку наступу в районі Ізюма.
  • На Волинському, Поліському, Слов'янському, на Сєвєродонецькому, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках противник активних дій не проводив.
  • На Сіверському напрямку загарбники посилили контроль на українсько-російському кордоні в Брянській та Курській областях. Існує загроза ракетних ударів з Росії на зазначеному напрямку.
  • На Харківському напрямку основні зусилля ворога спрямовані на утримання зайнятих позицій.
  • На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
  • У Маріуполі ворог завдає масові артилерійські та авіаційні удари. Найбільше обстрілює завод "Азовсталь".

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Автор: Марта Кушка