У Маріуполі загинули ще дві дитини: загалом війна забрала життя вже 229 дітей
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські окупанти вбили ще 2 дітей у Маріуполі. Загальна кількість жертв серед неповнолітніх становить 229 осіб.
Цифри не є остаточними, оскільки триває підрахунок в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 16 травня.
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Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 421 поранено,
– мовиться в повідомленні.
Стало відомо, що 8 березня внаслідок ворожого авіаудару по Маріуполю загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріли загинув 16-річний підліток.
Кількість поранених зросла на одного. 14 травня внаслідок обстрілу ворогом села Леб'яже Чугуївського району Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопчик.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 140;
- Київській – 116;
- Харківській – 100;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 48;
- Луганській – 45;
- Миколаївській – 44;
- Запорізькій – 28;
- Сумській – 17;
- Києві – 16;
- Житомирській – 15.
Через бомбардування та обстріли українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти, серед них – 144 зруйновані повністю.
Ситуація на фронті 16 травня: дані Генштабу
- Основні зусилля російські окупанти зосередили на Донецькому напрямку.
- На Слобожанському напрямку російські окупанти намагаються стримати підрозділи ЗСУ та веде підготовку наступу в районі Ізюма.
- На Волинському, Поліському, Слов'янському, на Сєвєродонецькому, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках противник активних дій не проводив.
- На Сіверському напрямку загарбники посилили контроль на українсько-російському кордоні в Брянській та Курській областях. Існує загроза ракетних ударів з Росії на зазначеному напрямку.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворога спрямовані на утримання зайнятих позицій.
- На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
- У Маріуполі ворог завдає масові артилерійські та авіаційні удари. Найбільше обстрілює завод "Азовсталь".
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