У Маріуполі загорівся склад окупантів, де вони зберігали награбоване
Джерело:телеграм-канал "Андрющенко Time"
Російські окупанти у Маріуполі стягували все награбоване на склад СТО. Ввечері 2 липня він раптово спалахнув.
Так, склад із награбованим загорівся близько 17:00. Окупанти прилетіли рятувати вкрадене, але не встигли. Про це розповів радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Чиновник додав, що черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам.
Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів,
– зауважив Андрющенко.
Також він підтвердив, що 30 червня в акваторії моря у Маріуполі підірвався російський десантний катер 1176 "Акула". Він належав до чорноморського флоту Д-106. Три російських моряки загинули.
Склад СТО у Маріуполі / Фото з телеграму Андрющенка
Окупанти не встигли врятувати "награбоване" / Фото з телеграму Андрющенка
Що відбувається в Маріуполі
- Росіяни більше не дістають тіла вбитих українців з-під завалів зруйнованих будинків у Маріуполі. Андрющенко зазначав, що окупанти збираються підривати будинки, а тіла – викидати разом із будівельним сміттям.
- У місті знайшли нову братську могилу з понад сотнею тіл. Про переховання теж навіть не мовиться.
- Загалом життя у Маріуполі залишається надзвичайно небезпечним. По-перше, через дефіцит їжі та питної води. По-друге, містянам загрожують й самі окупанти, які намагаються вербувати населення.
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