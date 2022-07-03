У Маріуполі загорівся склад окупантів, де вони зберігали награбоване

Російські окупанти у Маріуполі стягували все награбоване на склад СТО. Ввечері 2 липня він раптово спалахнув.

Так, склад із награбованим загорівся близько 17:00. Окупанти прилетіли рятувати вкрадене, але не встигли. Про це розповів радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чиновник додав, що черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам.

Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів,

– зауважив Андрющенко.

Також він підтвердив, що 30 червня в акваторії моря у Маріуполі підірвався російський десантний катер 1176 "Акула". Він належав до чорноморського флоту Д-106. Три російських моряки загинули.



Склад СТО у Маріуполі / Фото з телеграму Андрющенка



Окупанти не встигли врятувати "награбоване" / Фото з телеграму Андрющенка

Що відбувається в Маріуполі

Росіяни більше не дістають тіла вбитих українців з-під завалів зруйнованих будинків у Маріуполі. Андрющенко зазначав, що окупанти збираються підривати будинки, а тіла – викидати разом із будівельним сміттям.

У місті знайшли нову братську могилу з понад сотнею тіл. Про переховання теж навіть не мовиться.

Загалом життя у Маріуполі залишається надзвичайно небезпечним. По-перше, через дефіцит їжі та питної води. По-друге, містянам загрожують й самі окупанти, які намагаються вербувати населення.

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