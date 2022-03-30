У Маріуполі збирають історії очевидців для фіксації воєнних злочинів та створення меморіалу
30 березня 2022 , 21:02Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Збирають історії маріупольців для фіксації воєнних злочинів окупантів. Хочуть створити меморіал жертв російської агресії.
Про це оголосив автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов. Він нагадав, що бренд представили у 2016, а за кілька років Маріуполь перетворився на центр інновацій, експериментів.
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Росія ж перетворила Маріуполь на катастрофу
З 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, Маріуполь швидко став містом жахів та великої гуманітарної катастрофи.
Мирні люди досі перебувають в місті без зв'язку, ховаючись у підвалах. Лише за місяць загинули тисячі громадян.
Ми вирішили створити онлайн-архів історій маріупольців, щоб задокументувати військові злочини та створити базу для майбутнього меморіалу,
– додав Родіонов.
Поділитися своєю історією можна тут.
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