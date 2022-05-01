У Маріуполі змінили час евакуації: початок 2 травня о 7 ранку

Евакуація з Маріуполя відбудеться 2 травня о 7 годині ранку. Місцева влада повідомила, що час довелося змінити.

Раніше повідомляли, що евакуація цивільного населення відбудеться о 8 годині. Однак згодом її перенесли на годину раніше.

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Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору – ТРЦ "Порт Сіті",

– зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він закликав українців, які підтримують зв'язок з маріупольцями, обов'язково передати їм цю інформацію.

Успішна евакуація з "Азовсталі": що відомо

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив українцям радісну новину – відбулася евакуація цивільних з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. З'ясувалося, що українська влада вже 3 добу проводила спецоперацію зі звільнення мирних маріупольців.

Зокрема, з блокадного заводу вдалося вивезти 100 людей, серед яких були діти, немовля, жінки та літні люди. Ці люди не бачили сонячного світла вже 2 місяці. На щастя, вони вже прямують до Запоріжжя.

Зауважимо, евакуювати людей вдалося за допомогою ООН та "Червоного Хреста". Окупанти не стріляли по "Азовсталі" 2 доби. Однак, як тільки людей посадили в автобуси та вивезли з території заводу, росіяни знову відкрили вогонь.

Українська влада запевнила, що активно працюватиме над тим, щоб вивезти всіх людей з "Азовсталі". Адже їх там ще багато, зокрема й поранених.

Коротко про ситуацію на меткомбінаті

На "Азовсталі" також перебувають кілька сотень поранених військових. Усім їм потрібна медична допомога, а відповідно – якнайшвидша евакуація.

Раніше через обстріли російських окупантів завалило госпіталь, який розташований у підвалі "Азовсталі". Там перебували понад 500 поранених та медики. Через це наші захисники отримали нові поранення.

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням застосувати в Маріуполі процедуру "екстракшн" та вивезти до Туреччини цивільних і поранених військових з "Азовсталі".

До теми дивіться відео Арахамії та Верещук про евакуацію з "Азовсталі":

Через евакуацію з "Азовсталі" довелося перенести евакуацію людей з інших регіонів міста. Адже це вперше за час війни вдалося вивезти цивільних з заводу. Тому, з міркувань безпеки, влада перенесла евакуацію з "Порт Сіті" на 2 травня.