У Маріуполі знайшли ще понад сотню загиблих від рук окупантів: тіла досі під завалами

Ще понад 100 загиблих внаслідок російської агресії знайшли в Маріуполі. Тіла під завалами перебувають досі.

Ховати загиблих людей російські окупанти не планують. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 27 червня.

Зверніть увагу Через Маріуполь у західному напрямку сунуть колони ворожої техніки, – Андрющенко

Ще понад 100 тіл знайшли в Маріуполі

Відомо, що люди загинули внаслідок влучання ворожої авіабомби в будинок. Сталося це на перехресті Перемоги та Меотиди.

Під час обстеження будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами,

– мовиться в повідомленні.

Ексгумація в Маріуполі триває. В пріоритеті – вилучення трупів із дворів шкіл та дитячих садочків.

"Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", – пише Петро Андрющенко.

Останні новини з Маріуполя

Російські окупанти нищать не лише інфраструктуру України, а й культурну спадщину. Вони спалили книжки з бібліотеки храму Петра Могили в Маріуполі. До храму навідались московські агенти ФСБ у рясах. Цьому посприяли попи з РПЦ у Маріуполі. Особливо цінними були декілька україномовних видань.

У Маріуполі погіршилася ситуація з їжею, по місту величезні черги. Ситуація з питною водою також залишається дуже складною. Увесь Лівобережний район практично відрізаний від водопостачання, жодного централізованого водопостачання немає. Завезення води відбувається в середньому один раз на тиждень, її кількості людям не вистачає.

"Окупаційна влада" почала приховану мобілізацію місцевих чоловіків, видаючи її за влаштування на роботу. За даними Андрющенка, людей хочуть одягнути в форму, "потягати" десь по навчаннях, яке нібито для охорони, а потім погнати "стерегти" окопи на 1 – 2 лінії фронту. Адже росіянам не вистачає "гарматного м'яса".

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