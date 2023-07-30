Спротив працює: у Маріуполі знищили місце розташування ворожого підрозділу

Українські партизани в Маріуполі провели успішну диверсійну операцію. Як наслідок – знищено місце розташування ворожого підрозділу, кілька одиниць техніки та обладнання.

Радник мера Маріуполя заявив, що ліквідація відбулася 29 липня у районі АС 2. Андрющенко наголосив, що ворога будуть нищити постійно – скрізь, де дотягнуться.

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Як повідомив Андрющенко, українські партизани повністю знищили три одиниці військових вантажівок ворога. Крім того, значно пошкоджено місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Военстрою".



Де партизани знищили ворога / Фото Петро Андрющенко

Унаслідок успішної роботи партизан також було пошкоджено обладнання для виготовлення "зубів дракона" на бетонному виробництві.

Будемо нищити. Скрізь, де дотягнемось. Не бавовною одною…

– заявив Андрющенко.



Задимлення у Маріуполі після роботи партизанів / Фото Петро Андрющенко

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