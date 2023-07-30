Спротив працює: у Маріуполі знищили місце розташування ворожого підрозділу
Джерело:Петро Андрющенко
Українські партизани в Маріуполі провели успішну диверсійну операцію. Як наслідок – знищено місце розташування ворожого підрозділу, кілька одиниць техніки та обладнання.
Радник мера Маріуполя заявив, що ліквідація відбулася 29 липня у районі АС 2. Андрющенко наголосив, що ворога будуть нищити постійно – скрізь, де дотягнуться.
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Спротив Маріуполя завдав чималих втрат окупантам
Як повідомив Андрющенко, українські партизани повністю знищили три одиниці військових вантажівок ворога. Крім того, значно пошкоджено місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Военстрою".
Де партизани знищили ворога / Фото Петро Андрющенко
Унаслідок успішної роботи партизан також було пошкоджено обладнання для виготовлення "зубів дракона" на бетонному виробництві.
Будемо нищити. Скрізь, де дотягнемось. Не бавовною одною…
– заявив Андрющенко.
Задимлення у Маріуполі після роботи партизанів / Фото Петро Андрющенко
Яка ситуація в окупованому Маріуполі: останні новини
- Окупанти почали готуватися до оборони в Маріуполі. За словами Андрющенка, росіяни почали мінувати вцілілі мости, а поруч – облаштовують оборонні позиції. Ба більше, цивільним заборонили пересуватися біля уцілілих мостів.
- Через недбалість російських загарбників у Маріуполі згорів палац культури "Український дім". Пожежа спалахнула ще уночі 19 липня, проте й досі окупанти не прокоментували інцидент. У мережі припускають, що пожежу могли влаштувати диверсанти.
- На території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча кадирівці облаштували собі казарму, проте існувала вона недовго. У липні туди завітала "бавовна", яка неабияк нажахала окупантів. За інформацією Андрющенка, поранених таємно вивозили до тимчасово окупованого Донецька. Це може свідчити про важкі травми кадирівців.
- Часте "цвітіння бавовни" у Маріуполі змусило окупантів дещо змінити тактику. Росіяни стали менше рухатися у колонах, намагаються шукати місця дислокації уночі, а вдень – ховають техніку й транспорт між будинками та іншими будівлями, де є цивільні.