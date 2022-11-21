В Маріуполі у День Гідності зняли російський прапор на Площі Свободи

В тимчасово захопленому Маріуполі сьогодні, у День Гідності, кудись зник триколор-ганчірка. Символічно, що саме з Площі Свободи.

Російський прапор зняли з Площі Свободи

Сили спротиву у Маріуполі даються чути регулярно, ось і у такий важливий для України день, як День Гідності, не змогли не показати справжню позицію міста.

Увага "Битва за Маріуполь буде швидше, ніж думають росіяни": як ЗСУ звільнятимуть місто

На честь Дня Гідності та Свободи здійснили негативне підняття російської ганчірки на Площі Свободи!

Слава Україні!,

– написали партизани.



У Маріуполі на Площі Свободи невідомі зняли російський прапор / Фото телеграм-канал "Маріуполь. Спротив"

Сильні попри руїни

Мешканці знаходять в собі сили навіть на руїнах їхнього міста демонструвати росіянам своє відношення до окупації і це не може не захоплювати!

Українську свободу та гідність не знищить пітьма російської навали. Маріупольці впевнено чекають ЗСУ і незабаром так і станеться. Звільненими будуть усі території України.

Коли можливе звільнення Маріуполя

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що ЗСУ зможуть звільнити Маріуполь та Мелітополь вже у січні. Такий сценарій зовсім не виглядає фантастично.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що складність у процесі деокупації Маріуполя полягає у віддаленості міста від лінії фронту. Відтак, процес деокупації міста може затягнутися до весни 2023 року.

В Офісі Президента припустили, що деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій. Наразі потрібно накопичити запаси зброї.

Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан зазначив, що швидкість деокупації території залежить від постачання озброєння від партнерів. Якщо його збільшать вдвічі, то ми почуємо про рух в районі Маріуполя та Мелітополя не в січні, а в грудні.

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