Чутки про серійного маніяка не стихають: в окупованому Маріуполі масово вбивають жінок

В окупованому Маріуполі масово вбивають жінок. Місцеві розповідають, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поширив у своїх соцмережах відео, де невідомий чоловік спілкується з місцевими. Вони розповідають про серійного маніяка, який знущається та вбиває жінок у Маріуполі.

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Окупаційна влада не реагує на злочини

За інформацією місцевих, у Маріуполі було вбито не менше 6 жінок, у всіх них були відсутні очі. Дехто каже, що злочини сталися у 23 мікрорайоні міста, а дехто говорить про Лівобережний район.

Андрущенко повідомляє, що за його даними, окупаційна влада не звертає увагу на криваві злочини та не реєструє їх. Він наголошує, що слова місцевих – не вигадки, за останній місяць в Маріуполі було не менш 11 випадків насильницької смерті жінок.

Розмова з місцевими у Маріуполі: дивіться відео

У яких районах міста скоєні злочини

Більшість злочинів було скоєно у Центральному та Лівобережному районах. Андрущенко зазначає, що всі смерті зафіксовано в районах компактного розміщення російських будівельників.

Варте уваги Я з калюжі набирала воду, а рідні вважали, що це бридко, – жителька Маріуполя

Поліція розводить руками – змова мовчання. Це прямо вказує на пряму підозру в скоєнні саме росіянами відповідних злочинів. Чому? Тому, що жоден поліцай навіть підійти до громадян Росії не може, не те що підозрювати. Через замовчення фактів відсутні будь-які активні дії з пошуку вбивць,

– зазначає радник мера Маріуполя.

Вулиці Маріуполя стають пустими ще до комендантської години. Місцеві намагаються не виходити з будинків без зайвої потреби.

Як живе Маріуполь в окупації

У Маріуполі з кожним днем окупації погіршується гуманітарна ситуація. Попри намагання росіян відновити умови для життя в місті, переважна більшість людей не готові до зими. Окупанти не розв'язують проблему з опаленням, тому що в місті є абсолютна нестача мобільних котелень, які вони намагаються завезти.

Загарбники спорудили у місті морг, який міг би обслуговувати всю Донецьку область. Андрущенко пояснив, навіщо він потрібен загарбникам у Маріуполі.

Російські пропагандисти продовжують брехати про те, як "покращилося" життя у Маріуполі. Однак реальність далека від яскравої картинки псевдожурналістів. У Маріуполі скрізь черги, люди вимушені годинами стояти біля магазинів, аби придбати найнеобхідніші продукти.

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