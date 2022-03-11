В маріупольській мечеті ховаються 86 громадян Туреччини, які просять про допомогу Ердогана

На цей момент в укритті на території маріупольської мечеті укривається 86 громадян Туреччини. З них 34 дитини.

У повідомленнях, які надходять з Маріуполя йдеться, що зараз російська армія веде обстріл з району селища Широка Балка в напряму міста (без перерви з 6 години ранку). Напрям обстрілу у тому числі по будівлі мечеті.

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Чи може Ердоган втрутитися у порятунок громадян Туреччини

Зокрема Петр Андрющенко закликає журналістів достукатися до ЗМІ Туреччини та поставити питання, чи знає Туреччина про ситуацію в Маріуполі.

Чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? Та невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?,

– йдеться у повідомленні.

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