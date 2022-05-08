На Маріупольському напрямку знизилася інтенсивність бойових дій, – Генштаб

На Маріупольському напрямку 8 травня знизилася інтенсивність бойових дій. Проте повністю бої з ворогом там не припинилися.

Про це стало з оперативного зведення генштабу ЗСУ станом на 18 годину цього дня. Там наголосили, що триває вже 74 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Чого хоче досягнути російська армія

У зведенні також зазначили, що на росіяни не зупиняють наступ у Східній операційній зоні. Вони намагаються здобути повний контроль над територією трьох областей:

Донецької;

Луганської;

Херсонської.

Наразі ворог хоче зробити все, щоб утримати сухопутний коридор між цими територіями та окупованим Кримом. Проте наші захисники дають гідну відповідь на атаки російської армії.

Також противник веде активні бойові дії, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони. Це фіксують на Донецькому і Таврійському напрямках.

Можуть добиватися "гарної картинки" для параду

4 травня стало відомо, що окупаційні війська Росії планують провести свій парад "побєдобєсія" і посеред руїн Маріуполя. Для цього в місто навіть прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Наразі ворог навіть відмовився від проведення параду на 9 травня навіть в окупованому Донецьку. Цьогоріч центром "урочистостей" зроблять Маріуполь. Тому зараз кількість боїв на цьому напрямку справді можуть зменшити, щоб "закріпити" ілюзію успіху для пропаганди.

Атаки "Азовсталі" не припиняються

Разом із цим, росіяни продовжують намагатися захопити територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Тільки за ніч на 8 травня було понад 25 вильотів ворожої авіації.

Окрім цього, по території працює артилерія, танки, міномети, піхота і снайпери. Війська Росії вже підібралися до українських захисників майже впритул. Тому запеклі бої тривають без зупину.

Будуть просто "глушити" звуки

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ця ситуація на території заводу залишиться незмінною. Він припустив, що бої триватимуть навіть під час "святкових заходів".

Я навіть припускаю, що на "Азовсталі" буде йти бій, а вони будуть глушити звуки пострілів і демонструватимуть "парад" на центральних вулицях Маріуполя, що "вони його звільнили",

– сказав експерт.

Кремлівська пропаганда вже кілька тижнів каже, що місто нібито "звільнили". Проте таким чином намагаються применшити досягнення в обороні українських бійців. Адже територія "Азовсталі" становить приблизно одну п'яту частину міста. Водночас, це саме та ділянка, де є вкрай багато об'єктів, які ускладнюють захоплення.