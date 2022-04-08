У Маріупольському порту окупанти обстріляли криголам "Капітан Белоусов", одна людина загинула

Уночі російські окупанти обстріляли криголам "Капітан Белоусов" у Маріупольському порту. На його борту були лише цивільні.

Через обстріл росіян загинула 1 людина. Ще кілька членів екіпажу зазнали поранень.

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Криголам обстрілили у порту

Російські окупанти знищують маріупольський порт. Саме там був криголам, який обстріляли загарбники.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торгівельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено,

– повідомили в "Азові".

В "Азові" наголосили, що порті Маріуполя перебувають українські та іноземні судна.

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