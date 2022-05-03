З Маріуполя до Запоріжжя їде 156 людей: частину з них евакуювали з "Азовсталі"

3 травня 2022 , 16:08
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Влада намагається евакуювати людей із Маріуполя. Частину мешканців уже вдалося вивезти протягом кількох днів. Наразі відомо, що із заблокованого міста до Запоріжжя їдуть 156 людей.

Про це під час брифінгу в Запоріжжі розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук, передає 24 канал.

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За її словами, серед евакуйованих з Маріуполя українців є люди, які перебували на "Азовсталі".

Мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу подякував всім за можливість врятувати життя маріупольців, які понад 60 днів перебували у бомбосховищах.

"Люди, які 2 травня прибули до Запоріжжя, не були мешканцями Маріуполя. Евакуація з нашого міста проходить зараз (3 травня), чекаємо, коли люди доїдуть до Запоріжжя", – сказав він.

Верещук додала, що станом на 3 травня евакуація з Маріуполя припинилася, бо російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Перед цим окупанти кілька годин бомбили завод. А від бомбардування заводу 2 травня загинули 2 мирні жінки, ще десяток людей поранено.

Я думаю, що це і був їхній план – дати частині цивільних вийти, щоб потім продовжувати бомбардування "Азовсталі". Але там досі залишаються мирні люди, які не встигли вибратися з-під завалів,
– сказала вона.

Віцепрем'єрка також додала, що десятки тисяч жінок та дітей залишаються у місті, де немає медикаментів, їжі, води та зв'язку, і вони хочуть врятуватися.

Верещук зазначила, що президент Зеленський тримає питання евакуації з Маріуполя на особистому контролі.

Евакуація людей з Маріуполя: останні новини

  • Напередодні Ірина Верещук наголосила, що гуманітарна операція у Маріуполі триватиме, допоки не буде "досягнуто цілей". За її словами, Україна буде боротися за кожного нашого воїна та цивільного, які залишаються в місті.
  • 27 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем: вони домовились про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Червоним Хрестом.
  • Днями з території заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні почали евакуйовувати людей. Першими вдалося вивезти понад 10 жінок, дітей та літніх людей.
  • Уранці в понеділок, 2 травня, було погоджено другий зелений коридор з Маріуполя. За словами мера Вадима Бойченка, з "Азовсталі" в цей день вдалось вивезти понад 100 мирних мешканців.
  • Чому люди ховаються в "Азовсталі"? Понад 50 днів на території заводу перебували майже 1 500 людей. Полк "Азов" досі контролює його територію, тож багато містян вирішили ховатися там.
Зверніть увагу! Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивезти з міста цивільних і поранених військових.

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Автор: Марія Бондар