Знімають з банкоматів гроші та покидають місто: в окупантів у Маріуполі панічні настрої

На тлі заворушень та бойових дій на Росії окупантам на тимчасово окупованих територіях України раптово стало "трєвожно". Про такі ознаки розповіли, зокрема, й у Маріуполі.

Раптово у місті почали закриватися обмінники, а в магазинах та до банкоматів утворилися кілометрові черги. При тому свої грошики поспішають зняти й окупаційні війська.

Варте уваги Окупанти – що з лицем: партизани біля порту Маріуполя ліквідували російських офіцерів

Кадирівці тікають з міста

Ба більше, повідомляється не лише про те, що кадирівці знімають готівку у банкоматах, а й спішно покидають місто.

Тим часом в Маріуполі: закриваються обмінники, кілометрові черги в магазинах, на банкоматах черги з вояк, кадировці спішно покидають місто,

– йдеться у дописі "Маріуполь. Спротив".



Черги до банкоматів у Маріуполі / Телеграм-канал "Маріуполь.Спротив"

У Маріуполі панують панічні настрої

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що у магазинах міста раптово перестали працювати термінали.

Також він показав скриншот з пабліку селища Мангуш Маріупольського району. Там місцевим рекомендують готуватися до невизначених часів: заправляти з запасом автомобілі, міняти російські "дерев'яні" на долари, а також зробити запас продуктів, води та лікарств.

Однак, що цікаво, курс валют у Маріуполі раптово злетів. Станом на 15:36 його зафіксували на рівні 110 рублів до 1 долара.

Також люди раптово почали цікавитися, чи можливо виїхати до Росії. Однак, згідно зі скриншотом – ні.

Дехто навіть жартує, що краще наразі "сидіти в тилу", маючи на увазі, вочевидь, заворушення на болотах.