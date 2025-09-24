Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналістки Алевтини Шевцової у її інстаграмі.

Що відомо про конфлікт, який стався у Львові, та суд?

Сам інцидент трапився ще 5 серпня 2025 року. Журналістка розповіла, що азовець Андрій Куліков їхав з дружиною обирати місце для весільної фотосесії. Зайшовши в автобус, вони виявили в автобусі два вільних місця поруч, на одному з яких лежав пакет.

Чоловік ввічливо попросив жінку, на ім'я Юлія Каганяк, що сиділа поруч, прибрати пакет. Але у відповідь отримав незадоволене бурчання, а далі – штовхання ліктями.

Він знову звернувся до неї, сказав, що ветеран, має інвалідність. У відповідь: "По**й, що ти ветеран",

– розповіла Алевтина Шевцова.

Після цього дружина Андрія, Марія, попросила Юлію не розмовляти з її чоловіком в такому тоні. Після цього у відповідь жінка почала бити Марію в обличчя.

"Далі – вереск, звинувачення, що її "б'ють ветерани", спроба втекти, скакання по сидіннях, виклик поліції..." – зазначила журналістка.

У Марії на обличчі після ударів була рана та кровотеча, а на руках після ударів – синці.

Тепер стосовно Юлії Каганяк відбувається судовий процес у Сихівському суді Львова. За словами Алевтини Шевцової, суд наполягає на примиренні, але у родини є тверде переконання, що єдиний вихід у цій ситуації – справедливе покарання.

Це не просто окрема справа, це тест на те, як ми ставимось до тих, хто захищав Україну, до ветеранів, до їхніх родин,

– пояснила журналістка.

Повторне засідання у Сихівському суді Львова відбулося 24 вересня. За даними військовослужбовця Ігоря Шолтиса, 25 вересня у справі про побиття дружини ветерана буде оголошено вирок.

