Кидалася камінням і плювалася на дітей на майданчику: у Львові судили пенсіонерку

Пенсіонерка 23 серпня кидалася камінням і плювала на дітей на майданчику на Левандівці, що у Львові. У суді вже розглянули справу щодо її дій та ухвалили рішення.

У Залізничному районному суді міста Львова Марію Вегеру визнали винною у дрібному хуліганстві. Пенсіонерці, котра жбурляла камінням у дітлахів, призначили покарання. Мовиться про мінімальний штраф у розмірі 51 гривні.

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Проявляла неповагу до дітей

У постанові суду йдеться про те, що випадок стався 23 серпня близько 19:00 на дитячому майданчику. Він розташований на вулиці Сірка, що на Левандівці.

Отже, Марію Вегеру звинуватили у неповазі до дітей. Малі бавилися на майданчику, а пенсіонерка плювалася на них, кидала каміння та використовувала нецензурну лайку. У матеріалах справи пишуть, що йдеться про двох 10-річних дітей і ще двох дітей віком 4 і 8 років.

Щодо жінки поліція склала протокол про адміністративне порушення. Причина – вчинення пенсіонеркою дрібного хуліганства. Марія Вегера на засідання суду прийшла. Правда, своєї провини жінка не визнала.

Суддя Юрій Бориславський після вивчення матеріалів справи визнав жінку винною у дрібному хуліганстві. Власне, на неї наклали 51 гривню штрафу. Крім того, пенсіонерка повинна сплатити 537 гривень судового збору.

Напередодні відбулося ще одне судове засідання у Львові. Ухвалювали рішення щодо чоловіка, котрий намагався поцупити прах агента НКВС Кузнєцова.

Як його покарав суд