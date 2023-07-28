Санітари недопильнували: Захарова заявила, що українці хочуть Путіна-президента

Росія скоює геноцид українців. Наш народ ніколи не пробачить росіян: ні мертвим, ні живим, ні ненародженим. Тим часом Марії Захаровій, вочевидь, бояришник в голову вдарив. Вона заявила, що українці начебто мріють, аби Володимир Путін став їхнім президентом.

З кремлівського цирку втекла представниця МЗС країни-терористки Захарова. Вона дала інтерв'ю росЗМІ, інформує 24 Канал. Традиційно не обійшлося без маразмів. Цього разу Захарова примудрилася вкотре пробити дно абсурду.

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Вони (українці – 24 Канал) зовнішньо ненавидять й дуже агресивні щодо Путіна тому, що вони хотіли б, аби Путін був у них президентом,

– видала Захарова.

Чого насправді хочуть українці, то це того, щоб Путін "горів у пеклі".

Українці підтримують чинного президента Володимира Зеленського. Президент входить у десятку найвидатніших українців. Там український лідер обіймає другу позицію (29,8%). На першій – Тарас Шевченко.

Путіну не вдасться досягнути жодних своїх цілей в Україні. Наші захисники та захисниці звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх людей. Тим часом Путіна чекає Гаага. Диктатор неодмінно відповість за усе скоєне. Росія вже довела, що не має нічого спільного з цивілізованими країнами.