Не забуде Росії збиття рейсу МН17: чого очікувати від Рютте, який може стати новим генсеком НАТО

Новим генеральним секретарем НАТО, ймовірно, стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він надалі підтримуватиме Україну та постачання нашій державі військової допомоги.

Таку думку 24 Каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що Нідерланди не пробачать Росії збиття літака, на якому були громадяни їхньої країни. Також він розповів, як Рютте зміг домовитись з Орбаном, щоб той не блокував допомогу Україні.

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Чого очікувати від Рютте

За словами громадської організації, Рютте має підтримку 4 країн: США, Британія, Франція та Німеччина. Підтримка цих країн є найважливішою й спонукатиме у подібному рішенні інші країни, які, по суті, зобов'язані це зробити. Джозефа Байдена абсолютно влаштовує кандидатура Рютте на посаду генсека.

Не слід очікувати від Рютте жодних сенсаційних поглядів щодо погіршення відносин з Україною. Він повністю буде підтримувати ту саму політику, яку здійснював Єнс Столтенберг,

– підкреслив Романюк.

Не забуде Росії збиття літака

Варто зазначити, що Нідерланди в жодному разі не забули Росії знищення Boeing-777, пасажирського літака, на якому загинуло 298 людей.

Стало відомо, що Росія не збирається співпрацювати по розслідуванню збитого Boeing, на якому загинуло найбільше громадян Нідерландів,

– зауважив голова громадської організації.

Романюк наголосив, що під час зустрічі Єнса Столтенберга, який перебував з візитом у Вашингтоні, з Ентоні Блінкеном, він сказав, що на Саміті буде напрацьований текст резолюції, в якому чітко буде сказано, що Україна буде членом НАТО, єдине, що стилістику країни допрацьовують.

Вибачення перед Орбаном

Голова громадської організації розповів, що досить давніше, на Саміті ЄС, Рютте викрикнув до Віктора Орбана на весь зал слова, на кшталт, "замовкни, ти всім надоїв", тобто в грубій та образливій формі. Тепер ж, коли Рютте звертається до Орбана за підтримкою, він мусить у якийсь спосіб вибачитись.

НАТО погодилось на те, що для Угорщини створять спеціальний режим нефінансування, ненадання допомоги Україні в обмін на те, що Угорщина не буде блокувати жодне рішення стосовно України,

– наголосив Романюк.